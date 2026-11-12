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Royal Unibrew résiste à l'inflation et convainc le marché
information fournie par AOF 12/11/2026 à 12:17

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(Zonebourse.com) - Royal Unibrew signe l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 jeudi suite à la présentation de résultats de troisième trimestre qui éclipsent des perspectives annuelles un peu plus prudentes que prévu.

Le brasseur danois, qui commercialise notamment la limonade Lorina et la boisson énergisante Crazy Tiger en France, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 4,35 milliards de couronnes au titre du troisième trimestre, contre 4,30 milliards sur la même période de 2025.

En données organiques, sa croissance ressort à 1%, bien au-dessus du consensus qui ne visait qu'une progression de l'ordre de 0,1%.

Les ventes en volumes, ressorties en hausse de 1,4%, ont déçu puisque les analystes visaient plutôt une augmentation de 1,5% mais le "mix" prix a surpris favorablement, en ne reculant que de 0,4% alors que le marché craignait une diminution de quelque 1,4%.

Le résultat opérationnel constitue lui aussi une bonne surprise, avec une hausse de 5,5% de l'Ebit en données organiques, une performance largement supérieure à l'estimation moyenne de 4,2%.

Une certaine résistance face à l'inflation

Le groupe s'est montré relativement prudent pour l'ensemble de l'exercice, indiquant ne plus tabler que sur une hausse de 6% à 8% de son Ebit annuel en organique, contre une précédente prévision qui allait de 6% à 10%.

Mais les investisseurs avaient déjà bien intégré ce chiffre, puisque le consensus moyen ressortait autour de 7%.

Plus généralement, le marché saluait la bonne tenue des résultats de l'entreprise alors que les prix de l'énergie, des matières premières et de la logistique ont flambé ces derniers mois.

Unibrew, qui dit gagner des parts de marché, a ainsi dégagé un flux de trésorerie disponible de plus de 1,16 milliard de couronnes sur les neuf premiers mois de l'année.

A la mi-journée, le titre s'octroyait une progression de 4,2% à 468 couronnes à la Bourse de Copenhague, surperformant à la fois l'indice danois OMXC25 ( 0,7%) et l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Food & Beverage ( 0,5%), tout en continuant d'accuser un recul de l'ordre de 19% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2026 à 12:17:00.

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