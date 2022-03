Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 13:05









(CercleFinance.com) - Royal Mail perd près de 3% à Londres, pénalisé par des propos de Liberum qui dégrade sa recommandation de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 470 à 355 pence, après que le syndicat CWU a demandé une augmentation de salaire face à l'inflation.



'Avec un RPI actuellement à 7,8%, nous voyons un risque de compression des marges si un accord salarial est conclu à un niveau proche de ce niveau', prévient le broker. 'Même lier une hausse de salaire à la productivité pourrait ne pas suffire à défendre les marges'.





Valeurs associées ROYAL MAIL LSE -6.40%