Royal Mail : pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Tenu à l'écart de la tendance favorable à Londres (+1,2% sur le FTSE), Royal Mail cède 0,3% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'vente' avec un objectif réduit de 240 à 150 pence. Dans une note sectorielle, le broker souligne que 'le secteur postal européen a connu 18 mois difficiles', et juge 'improbable d'observer un soulagement à court terme', pointant notamment que 'les déclins de volumes de lettres se poursuivent sans pitié'.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +0.30%