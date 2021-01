Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : nouveau rebond, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 05/01/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - Les actions Royal Mail sont en hausse de près de 4%, alors que Berenberg a relevé son conseil sur l'action. Le bureau d'analyse allemand a relevé aujourd'hui sa recommandation sur les actions de 'vendre' à 'conserver', estimant que les risques de baisse supplémentaires à court terme sont limités. 'Royal Mail a connu un succès remarquable lors de la pandémie COVID-19, avec un essor du commerce électronique', indique l'analyste dans une note, tout en augmentant son objectif de cours de 137 pence à 280 pence. Les actions de Royal Mail sont en hausse de 3,7% et ont enregistré un bond de plus de 53 % au cours de l'année dernière.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +3.66%