Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : Liberum reste à 'vente', réduit sa cible Cercle Finance • 19/02/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme son conseil 'vente' sur Royal Mail avec un objectif de cours réduit de 175 à 120 pence, notant que 'la direction a ouvertement remis en question le caractère atteignable de ses objectifs 2024, seulement neuf mois avant le lancement de sa stratégie'. 'Les marges continuent d'être comprimées par des revenus de lettres en déclin et une faible productivité', souligne le broker, pour qui la coopération des syndicats est requise pour un redressement, et qui voit le dividende comme 'potentiellement non durable'.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE -3.73%