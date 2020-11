Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : hausse du CA semestriel, recul des bénéfices Cercle Finance • 19/11/2020 à 11:40









(CercleFinance.com) - A l'issue du premier semestre de son exercice, Royal Mail a enregistré un chiffre d'affaires de 5,67 milliards de livres sterling, soit une hausse de 9,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt se chiffre à -20 millions de livres sterling, contre +61 millions l'année précédente. Le BPA s'établit à 1,4 pence, contre 15,3p un an plus tôt., ou de 0,4p en BPA ajusté, soit mieux que le consensus. ' Il reste difficile de donner des indications précises, mais la croissance des colis devrait rester robuste au troisième trimestre, avec plus d'incertitude sur les tendances au quatrième trimestre en raison du développement de la pandémie COVID-19, de nouveaux impacts de la récession et des tendances des volumes internationaux', estime Keith Williams, le président exécutif par intérim.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +5.93%