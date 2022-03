Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail: en hausse malgré une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 13:46









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une chute de 7,4% à Londres, Royal Mail parvient à regagner 1% malgré une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 558,11 à 345 pence sur le titre de l'opérateur postal.



'Le marché paie une marge d'EBIT durable de 5%, mais nous considérons que son profil de marge normalisée est de 4%, ce qui, couplé à de lourds besoins d'investissement, rend le titre surévalué', juge le broker qui se dit inférieur d'environ 25% aux consensus d'EBIT 2022-23.



Pur rappel, Royal Mail a chuté mercredi sur fond d'une autre dégradation de conseil par un broker, à savoir Liberum qui est passé de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 470 à 355 pence, craignant des hausses de salaires pesant sur les marges.





Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +1.17%