Royal Mail : en berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Royal Mail recule de près de 6% à Londres, dans le sillage de la publication par le groupe postal d'un profit imposable ajusté en baisse à 275 millions de livres sterling au titre de son exercice 2019-20, contre 398 millions l'exercice précédent. Sa marge opérationnelle ajustée s'est contractée de 60 points de base à 3%, reflétant des 'vents contraires sur les coûts' dans ses activités de courrier et colis au Royaume Uni, alors que ses revenus se sont inscrits en croissance de 3,8% à plus de 10,8 milliards de livres. 'Compte tenu des défis de l'exercice en cours, le conseil prévoit de ne pas payer de dividende en relation avec l'exercice 2020-21, mais notre ambition est de reprendre la distribution de dividendes en 2021-22', indique sa direction.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +0.76%