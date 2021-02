Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : dans le vert avec un relèvement de broker Cercle Finance • 04/02/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Royal Mail gagne près de 1% à Londres sur fond d'un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 320 à 445 pence, sur l'action de l'opérateur postal historique du Royaume Uni. 'Après avoir dé-risqué nos estimations de CA, nous prévoyons un taux de croissance annuel moyen de 16% de l'EBIT ajusté pour 2021-23 et trouvons la valorisation attrayante car Royal Mail se négocie avec une décote de 20-25% par rapport à ses pairs', affirme le broker.

