Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 13/07/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Royal Mail gagne 2,2% à Londres sur fond de propos de Liberum qui réaffirme sa recommandation 'vente', mais avec un objectif de cours rehaussé de 105 à 115 pence sur le titre du groupe postal et logistique britannique. 'Les perspectives pour UKPIL (colis, international et lettres au Royaume Uni) sont aussi mauvaises que ce qu'on craignait, mais GLS (General Logistics Systems) fait preuve d'une résilience surprenante', souligne le broker qui remonte ses prévisions pour GLS.

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +1.87%