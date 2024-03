Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Royal Mail: contrat pluriannuel avec Quadient information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Quadient fait part d'un contrat pluriannuel avec Royal Mail, la plus grande société de livraison de colis au Royaume-Uni, qui rejoint ainsi son réseau ouvert de consignes-colis Parcel Pending by Quadient.



Royal Mail proposera à ses clients les retours et les envois par consigne sur environ 200 sites à partir de mai 2024, tout en prévoyant à terme l'utilisation de 3.000 sites à mesure que le réseau britannique se développera dans les années à venir.



Il commencera par offrir la possibilité de déposer des retours ou d'envoyer des colis dans des Drop Box dédiées. Ce service sera étendu à l'avenir au retrait d'articles envoyés directement vers les consignes et à ceux remis en consigne après un échec de livraison.





