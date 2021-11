Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Royal Mail s'adjuge plus de 5% à Londres, après la publication par l'opérateur postal d'un profit imposable ajusté de 378 millions de livres sterling au titre de son premier semestre 2021-22, à comparer à 18 millions un an auparavant. Le groupe britannique a engrangé un profit opérationnel ajusté de 404 millions, soit une marge de 6,7% pour des revenus en croissance de 7,1% à 6,07 milliards, soutenus notamment par la progression de sa filiale de logistique GLS (+7,5%). Sur ces bases, le conseil d'administration a décidé de redistribuer 400 millions de livres aux actionnaires, pour moitié sous forme de rachats d'actions commençant immédiatement et pour moitié sous forme d'un dividende extraordinaire.

