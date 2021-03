Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royal Mail : annonce d'un dividende exceptionnel Cercle Finance • 30/03/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Royal Mail gagne près de 2% à Londres après que son conseil d'administration, suite à l'examen de la performance du groupe au cours de l'année écoulée, a décidé de verser un dividende final exceptionnel de 10 pence par action pour l'exercice 2020-21. Ce dividende sera payable le 6 septembre prochain aux actionnaires inscrits au registre au 30 juillet 2021, sous réserve de l'approbation à l'AGA 2021. Le conseil prévoit aussi d'annoncer une nouvelle politique de dividendes avec les résultats de l'année 2020-21 le 20 mai. Par ailleurs, l'opérateur postal britannique estime que son résultat opérationnel ajusté pour l'année 2020-21 devrait encore être d'environ 700 millions de livres sterling, dont environ 350 millions pour son activité GLS (General Logistics Systems).

Valeurs associées ROYAL MAIL LSE +1.25%