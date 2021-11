Royal Dutch Shell va simplifier sa structure

(AOF) - Royal Dutch Shell a proposé à ses actionnaires d'établir une seule ligne d'actions et de transférer sa résidence fiscale au Royaume-Uni. La compagnie pétrolière a été constituée au Royaume-Uni avec une résidence fiscale néerlandaise et une structure d'actions double A/B depuis sa fusion en 2005. Shell demande maintenant aux actionnaires d'approuver la simplification de la structure de la société lors d'une assemblée générale qui se tiendra le 10 décembre à Rotterdam.

Selon le groupe, une structure à action unique lui permettra d'accélérer les programmes de rachat d'actions, de gérer son portefeuille avec plus de souplesse et de réduire les risques pour les actionnaires.

En outre, Royal Dutch Shell prévoit de changer son nom en Shell.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.