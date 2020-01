ROYAL DUTCH SHELL : fin d'année difficile

(AOF) - Royal Dutch Shell perd plus de 4% à 2038,50 pence à Londres après la publication de résultats trimestriels plus dégradés que prévu. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a été particulièrement pénalisée par le repli des prix du pétrole et gaz naturel liquéfié et par la baisse des marges de raffinage. La faiblesse des prix de l'énergie a contraint le groupe a enregistré une charge d'1,65 milliard de dollars principalement liée à dépréciation de ses champs gaziers en Amérique du Nord.

Le bénéfice net hors éléments exceptionnels et coûts de remplacement des réserves ajusté et attribuable aux actionnaires, l'indicateur préféré du groupe, a reculé de 49% à 2,9 milliards. Les analystes tablaient sur 3,2 milliards, selon un consensus fourni par la compagnie. Le chiffre d'affaires a reculé de 18% à 84,01 milliards.

Royal Dutch Shell a maintenu son programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars, mais averti que son rythme était dépendant de la conjoncture et des efforts pour alléger sa dette. Le groupe a maintenu stable son dividende trimestriel à 0,47 dollar par action.