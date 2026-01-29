Royal Caribbean prévoit un bénéfice supérieur aux estimations en raison de la forte demande de croisières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails au paragraphe 6, d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

Royal Caribbean RCL.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, pariant sur le fait que les voyageurs aisés continueront à réserver ses croisières, à payer des tarifs plus élevés et à dépenser plus à bord.

Les actions de la société, en hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année, ont augmenté de 8 % dans les échanges avant le marché.

Les opérateurs de croisières, dont Royal Caribbean, continuent de bénéficier d'une demande soutenue pour les vacances en croisière, de la part des consommateurs aisés qui continuent de dépenser pour des expériences discrétionnaires malgré les pressions macroéconomiques.

La société a déclaré que la demande pour ses îles privées haut de gamme et ses croisières haut de gamme a contribué à une croissance régulière dans les secteurs plus larges des loisirs, de l'hôtellerie et des divertissements.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 17,70 à 18,10 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 17,66 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a affiché un chiffre d'affaires de 4,26 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui correspond en grande partie aux attentes des analystes.