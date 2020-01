Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roularta : cessation de Storesquare fin février Cercle Finance • 14/01/2020 à 09:24









(CercleFinance.com) - Roularta Media Group annonce que Storesquare, plate-forme de commerce électronique destinée aux PME et commerçants locaux, dont le groupe de médias belge détient 65% du capital, cessera ses activités au 28 février 2020. 'Storesquare représente une solution pour un nombre trop faible de commerçants. Malgré la croissance de la plate-forme et l'augmentation du nombre de visiteurs, il est apparu qu'à long terme, le modèle de Storesquare n'est pas viable', explique-t-il. Cette cessation a un impact financier limité sur les résultats de Roularta car l'actif a déjà été amorti en grande partie l'an dernier. Il prévoit en 2020 un impact positif sur ses résultats étant donné la cessation de l'exploitation déficitaire de Storesquare.

Valeurs associées RMG Euronext Bruxelles -1.41%