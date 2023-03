Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rougier: la cotation reprend avant d'être suspendue information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 11:22

(CercleFinance.com) - La cotation de l'action Rougier a brièvement repris lundi matin à la Bourse de Paris avant d'être de nouveau suspendue, alors que la valeur perdait près de 4%.



Pour mémoire, le cours de Bourse du producteur de bois exotiques demeurait suspendu depuis février 2018 à la demande de la société qui faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde.



Après une réorganisation de ses activités en Afrique et la mise en oeuvre d'un plan drastique d'économies et de réduction de la dette, l'entreprise dit avoir désormais réussi à adapter sa structure opérationnelle et financière.



Elle s'est également recentrée sur ses activités les plus rentables, à savoir la gestion responsable et certifiée de forêts naturelles au Gabon et en République du Congo, ainsi que la commercialisation internationale de bois africains responsables.



Après un exercice 2020 fortement impacté par le contexte de crise sanitaire, l'activité a ainsi montré en 2021 des signes 'encourageants de redressement', soutenus par ce recentrage stratégique.



Le groupe - qui emploie aujourd'hui 1300 personnes - dit avoir enregistré en 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 54% à 102,6 millions d'euros, porté notamment par la progression des prix de vente sur l'ensemble des marchés.



Ses résultats annuels 2022 seront communiqués le 28 avril, après Bourse.



Une minute à peine après la reprise de la cotation, l'action a été suspendue alors qu'elle accusait un repli de 3,98% à 9h01.