Rougier : désengagement d'une activité au Gabon

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la mise en oeuvre de son recentrage stratégique, Rougier a annoncé vendredi soir le désengagement de la société Rougier Gabon de son activité industrielle de fabrication de contreplaqués sise à Owendo (Gabon). A l'issue de négociations avec un groupe d'industriels européens, il a été conclu une promesse de cession de l'usine d'Owendo au plus tard le 31 décembre 2021 après versement d'un acompte acquis en cas de non-réalisation. L'accord comprend aussi une mise en concession de cette usine effective depuis fin mai auprès de l'acquéreur en contrepartie d'une redevance mensuelle jusqu'à la cession, ainsi qu'un contrat d'approvisionnement pluriannuel de grumes d'okoumé certifiées FSC.

Valeurs associées ROUGIER S.A. Euronext Paris 0.00%