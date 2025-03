Rouge vif à Wall Street : statistiques décevantes et droits de douane

(AOF) - Les marchés américains ont chuté. Ils ont été initialement pénalisés par un indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier inférieur aux attentes, dont la composante " prix payés " a surpris par sa vigueur. La baisse s'est accentuée à la suite de l'annonce par Donald Trump de la mise en place, effective à partir de mardi, de droits de douanes visant le Canada, la Chine et le Mexique. Le Dow Jones a perdu 1,48% à 43191,24 points et le Nasdaq, 2,64% à 18350,19 points. Les taux longs ont nettement baissé, de même que les cours du pétrole alors que l'Opep+ va augmenter sa production en avril.

Microchip a perdu 1,55% à 57,95 dollars après avoir annoncé qu'il allait réduire ses effectifs de 2000 personnes pour un coût compris entre 30 millions de dollars et 40 millions de dollars. Au début du mois, le fabricant américain de puces avait dévoilé des résultats et des perspectives inférieurs aux attentes. Microchip avait été pénalisé par la faiblesse de ses marchés finaux de l'automobile et de l'industrie. La firme technologique est également confrontée à des stocks trop élevés.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 52,7 en février contre 51,2 en janvier. selon S&P Global. Il était anticipé à 51,6.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier est ressorti à 50,3 en février après 50,9 en janvier. Il était attendu à 50,6. La composite " prix payés " est en revanche plus élevée à 62,4 après 54,9 en janvier. Elle était attendue à 56,2.

Les dépenses de construction en janvier baissent de 0,2% contre 0,1% attendu après une progression de 0,5% en décembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Microchip

Le fabricant américain de puces Microchip a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs de 2000 personnes pour un coût compris entre 30 millions de dollars et 40 millions de dollars. La société s'attend à ce que ces mesures réduisent ses dépenses d'exploitation courantes d'environ 90 à 100 millions de dollars sur une base annualisée, une fois qu'elles auront été entièrement mises en œuvre. Microchip prévoit que ces mesures seront communiquées aux employés au cours du trimestre de mars 2025 et qu'elles seront entièrement mises en œuvre d'ici la fin du trimestre de juin 2025.

Spirit Aerosystems

Au quatrième trimestre 2024, Spirit Aerosystems affiche une perte d'exploitation de 577 millions de dollars contre un bénéfice d'exploitation de 215 millions de dollars un an plus tôt à la même période. La perte nette ressort à 631 millions de dollars sur les trois derniers mois de 2024 contre un bénéfice net de 75 millions de dollars il y a un an. La perte par action au quatrième trimestre 2024 est de 5,38 dollars contre un bénéfice par action de 0,66 dollar pour la même période en 2023. Les revenus se replient de 9% sur ce trimestre à 1,65 milliard de dollars.

XPeng et Nio

XPeng, fabricant chinois de véhicules électriques intelligents annonce avoir livré 30 453 unités en février, soit une augmentation de 570 % par rapport à l'année précédente. Les livraisons du XPeng Mona M03 ont dépassé les 15 000 unités pour le troisième mois consécutif, tandis que les livraisons cumulées du XPeng P7+ ont dépassé les 30 000 au cours des trois premiers mois de son lancement. Au cours des deux premiers mois de 2025, XPeng a livré 60 803 véhicules ce qui représente une augmentation de 375 % par rapport à 2024.