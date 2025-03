Rouge vif à Wall Street, Alphabet en vedette

La production industrielle a augmenté de 0,7% en février après une hausse de 0,3% en janvier. Elle était anticipée en progression de 0,2%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77,7% à 78,2% entre janvier et février. Il était attendu à 77,8%.

Google n’avait jamais déboursé autant d’argent pour réaliser une opération de croissance externe et sa maison-mère, Alphabet, voit son titre reculer de 2,57% à 162,29 dollars. La firme technologique américaine payera 32 milliards de dollars en numéraire pour s’emparer de la société israélienne spécialisée dans la cybersécurité pour les infrastructures cloud, Wiz. En juillet dernier, i24News évoquait des négociations avancées en vue de l’acquisition de Wiz pour environ 23 milliards de dollars.

(AOF) - Les marchés américains reculent nettement à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans gagne 2,4 points de base à 4,33%. Après les statistiques décevantes de lundi, les permis de construire, les mises en chantier et la production industrielle ont dépassé les attentes. Du côté des valeurs, Google se renforce dans la cybersécurité en rachetant Wiz pour 32 milliards de dollars en numéraire. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,90% à 41 465,54 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,60% à 17524,09 points.

