A Paris, la saison des résultats se poursuit. Les principales publications du jour, celles d'Engie et de Scor ont entraîné un repli des titres. En revanche, Clariane a progressé après l'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence, HLD Europe.

La statistique la plus importante de la semaine, publiée mercredi, l'inflation américaine en avril a en effet rassuré après 3 mois de mauvaises surprises. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4% en avril en rythme annuel, conformément au consensus, après 3,5% en mars. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,6% en rythme annuel, conformément au consensus et après 3,8% en mars.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en léger repli. L'indice CAC 40 a cédé 0,26% à 8167,50 points, portant ses pertes en 5 jours à 0,63%. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,18% à 5063,21 points. Wall Street évoluait pour sa part de peu en territoire positif : le Dow Jones grappille 0,04% vers 17h30. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P500 ont inscrit cette semaine de nouveaux plus hauts historiques.

Rouge pour les Bourses européennes et records à Wall Street

