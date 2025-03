Rouge en vue en Europe sur fond d'inquiétudes sur les droits de douane

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe de volatilité pour démarrer cette nouvelle semaine sur fond de craintes de guerre commerciale. Donald Trump a fait part hier son intention d'imposer des droits de douane de 25 à 50% sur le pétrole russe s'il jugeait que Moscou bloquait ses efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président américain a prévu de dévoiler ce mercredi toute une série de nouveaux droits de douane dits "réciproques". La Bourse de Tokyo a chuté de 3,92%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dékuple

ADLPartner, société mère du Groupe Dékuple, a dévoilé un résultat net part du groupe de 10,1 millions d'euros en repli de 19,1% au titre de son exercice 2024. L'expert en communication et data marketing a par ailleurs déclaré un Ebitda déclaré de 23,6 millions d'euros, en retrait de 5,6%. La marge brute s'affiche à 169 millions d'euros en hausse de 4,8%. Le chiffre d'affaires, porté par le développement du marketing digital, s'élève à 217,8 millions d'euros, en croissance de 9,1%.

Teleperformance

La semaine dernière, Teleperformance a gagné 5,13% à 96,30 euros, affichant ainsi l'une des meilleures performances du SBF120. Teleperformance a bénéficié des bons résultats de son concurrent Concentrix. Celui-ci a enregistré au premier trimestre, clos fin février, des revenus et des profits supérieurs à ses attentes. La société américaine d’expérience client a dégagé un bénéfice par action de 2,79 dollars contre 2,57 dollars un an plus tôt. L'action Concentrix a bondi de plus de 26% à Wall Street en 5 séances.

Trigano

Trigano (-15,57% à 104,10 euros ) a affiché la plus forte baisse de l'indice SBF 120 la semaine dernière alors que le recul de son activité pèsera nettement sur sa rentabilité au premier semestre. " L'évolution du chiffre d'affaires, la politique de réajustement des marges, ainsi que la baisse de la production " ayant pesé sur la rentabilité au premier semestre, le résultat opérationnel courant est attendu " dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires ". Berenberg souligne que ce chiffre est inférieur aux 12,8% publiés il y a un an et à sa prévision de 9,7%.

Vivendi

Vivendi a conclu un accord avec Poste Italiane pour la cession de 15% des actions ordinaires et des droits de vote de TIM au prix de 0,2975 euro par action pour un montant total de 684 millions d’euros. A l’issue de cette opération, qui interviendra peu après sa notification auprès de l’autorité de la concurrence italienne, le groupe français conservera une participation résiduelle de 2,51 % des actions ordinaires et des droits de vote de l’opérateur de télécoms italien, et 1,80 % de son capital.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à l'importation en Allemagne a progressé de 0,3% en février en rythme mensuel après une hausse de 1,1% le mois précédent. Il était attendu stable.

Les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,8% en février en rythme mensuel après une hausse de 0,7% le mois précédent. Elles étaient attendues stables.

En Allemagne, l'inflation en mars sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en mars sera connu à 15h45.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0831 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement baissier. Les craintes des marchés se sont amplifiées après l'annonce d'une taxe supplémentaire de 25% par l'administration Trump sur les voitures fabriquées en dehors des Etats-Unis. Côté statistiques, l'indice des prix PCE core américain, qui est la mesure de l'inflation préférée de la Fed, a légèrement dépassé les attentes. Il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier. Enregistrant une troisième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 0,93% à 7916,08 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note négative dans un contexte de craintes de guerre commerciale. Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'une statistique particulièrement surveillée par la Fed : l'inflation PCE core a accéléré en février alors qu’elle était attendue stable. La confiance des consommateurs a en outre déçu. Côté valeurs, Lululemon a dévissé après avoir anticipé une ralentissement de la croissance cette année. Le Dow Jones s'est replié de 1,69% à 41583 points tandis que le Nasdaq a perdu 2,70% à 17322 points.