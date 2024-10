Rouge en vue en Europe : géopolitique et emploi privé aux Etats-Unis au menu

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir en légère baisse et l'évolution de la situation au Moyen-Orient devrait déterminer en grande partie la tendance. Les cours du pétrole continuent d'augmenter après l'attaque iranienne contre Israël, qui devrait entraîner une réplique de l'Etat hébreu. Le baril de Brent gagne 1,39% à 74,58 dollar. En revanche, l'once d'or retombe. Sur le plan macroéconomique, l'enquête ADP sur l'emploi privé en septembre aux Etats-Unis est particulièrement attendue avant le rapport officiel sur l’emploi vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sopra Steria

Sopra Steria a confié à un prestataire de services d’investissement un mandat de rachat d’actions portant sur un montant de 150 millions d'euros, sur une période d’achat courant du 2 octobre 2024 au 20 mai 2025. Cette décision a été prise à la suite du recentrage des activités de Sopra Steria sur les services et les solutions numériques qui s’est matérialisé avec la finalisation, le 2 septembre dernier, de la cession des activités de Sopra Banking Software. Dans ce cadre, les sommes encaissées par Sopra Steria depuis la fin du 1er semestre 2024 se sont élevées à 410,5 millions d'euros.

Argan

Argan, foncière française spécialisée du développement et de la location d’entrepôts, enregistre une forte progression de 9 % de ses revenus locatifs à 149 millions d'euros à fin septembre 2024. La société précise qu’avec une occupation à 100% de ses entrepôts pour le septième trimestre consécutif, sa croissance sur la période provient essentiellement de la révision des loyers (+4,6%) au 1er janvier 2024 et de l’effet année pleine des livraisons de 2023, complété par les livraisons de 2024.

Eurazeo

Au sein de sa stratégie Real Estate, Eurazeo a annoncé que Grape Hospitality, participation détenue à 70 %, a cédé un portefeuille de 22 hôtels situés en France. Ce portefeuille, représentant la majeure partie des hôtels économiques de Grape Hospitality, est acquis par un consortium formé par un opérateur hôtelier et un investisseur immobilier. " La valeur de cession représente une prime significative par rapport à la valeur du portefeuille inscrite au bilan d’Eurazeo au 31 décembre 2023 ", précise la société d’investissement.

IT Link

IT Link, entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés, annonce l’acquisition de 100% du capital de la société Mi Concept. Ce bureau d’études spécialisé dans la signalisation ferroviaire et basé en région Occitanie a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 450000 euros. "Cette acquisition stratégique pour le groupe IT Link lui permettra de confirmer sa position d’expert dans le domaine des systèmes connectés ferroviaires tout en renforçant sa présence dans la région de Toulouse", précise un communiqué de presse.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le taux de chômage en août en zone euro à 11 heures, mais surtout l'enquête ADP sur l'emploi privé en septembre à 14h15 aux Etats-Unis. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis sera connue à 16h30.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,05% à 1,1064 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont accusé une deuxième séance consécutive en zone rouge, à l'exception du Footsie. Même si l'inflation en zone euro est repassée sous la barre des 2% - une première depuis 2021-, les investisseurs sont tiraillés entre les tensions grandissantes au Moyen-Orient et les annonces de Michel Barnier. Devant les députés, le locataire de Matignon a notamment annoncé une hausse d'impôt pour les "Français les plus fortunés" et les "grandes entreprises". Le CAC 40 s'est replié de 0,81% à 7574 points tandis que l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,99% à 4950 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en repli sur fond d'intensification des tensions au Proche-Orient. L'attaque iranienne contre Israël, qui devrait être suivie d'une réplique de l'Etat hébreu a provoqué une flambée des cours du pétrole. Le baril de WTI a gagné 3,67% à 70, 67 dollars, entraînant une progression des valeurs pétrolières. Valeur refuge, l'once d'or a également progressé. L'indice Dow Jones a reculé de 0,41% 42156,97 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,53% à 17190,36 points.