Rouge en vue en Europe, déception chinoise

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en net repli, suivant l'exemple de Wall Street. Les investisseurs ont en outre été déçus par l'absence de nouvelles mesures de relance en Chine. Dans ce contexte, l'or noir subit des dégagements après sa récente envolée. Le secteur du luxe, bien orienté hier, devrait être pénalisé par l’absence de nouvelles annonces pour relancer l’économie en Chine. Le secteur des spiritueux devrait pâtir de la présentation par Pékin de mesures protectionnistes dans ce secteur. La situation géopolitique reste, elle, dans tous les esprits.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Saint-Gobain

Saint-Gobain a signé avec TotalEnergies un contrat d’achat d’électricité renouvelable (PPA) pour alimenter les sites industriels du groupe en France. Ce contrat prendra effet en janvier 2026, pour un volume global de 875 GWh sur 5 ans. Le groupe énergétique fournira au spécialiste des matériaux de construction un volume d’électricité continu et constant sur la période de livraison, associé à des certificats d’origine en quantité équivalente, liés à la production de parcs éoliens ou solaires situés en France.

Vinci

Vinci Energies déploie son activité industrielle sur un nouveau segment de marché aux Pays-Bas, avec l’acquisition de RH Marine et de Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. (Bakker Sliedrecht), un ensemble de deux entreprises spécialisées dans le secteur maritime, détenues par le même actionnaire. Ces sociétés ont affiché un chiffre d’affaires proche de 160 millions d’euros en 2023, réalisé par 620 collaborateurs. La transaction sera notifiée à l'ACM, l'autorité néerlandaise de la concurrence, pour une finalisation attendue avant la fin de l'année.

DMS Group

La situation financière de DMS Group est maitrisée avec des capitaux propres de 12,4 millions d'euros au 30 juin 2024 et une trésorerie disponible de 2,1 millions d'euros. Le spécialiste du diagnostic confirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 70 millions d'euros (à périmètre constant) à l’horizon 2027, associé à une marge d'Ebitda de 14%. DMS Group a réalisé une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2024 à 22,9 millions d'euros. La perte nette part du groupe atteint 1,4 million d'euros, contre un résultat positif de 3,8 millions il y a un an.

Fnac Darty

Dans le cadre de son projet de rachat d’Unieuro, Fnac Darty a annoncé l’abaissement de la condition de seuil minimal de 90% à 66,7% du capital. Cette décision est présentée comme reflétant la volonté de Fnac Darty et de Ruby de mettre en oeuvre avec succès l’offre publique d’achat sur Unieuro. Fnac Darty rappelle qu’il propose 9 euros en numéraire et 0,1 action Fnac Darty, soit 12 euros par action Unieuro. Les actionnaires d’Unieuro sont invités à apporter leurs actions d’ici la fin de la période d’offre, le 25 octobre 2024.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en août a progressé de 2,9% en Allemagne après avoir reculé de 2,9% en juillet. Elle est largement supérieure au consensus d'une augmentation de 0,8%. La comparaison de trois mois à trois mois, moins volatile, a montré que la production était inférieure de 1,3 % au cours de la période allant de juin 2024 à août 2024 par rapport aux trois mois précédents.

La balance commerciale en août en France sera connue à 8h45 et celle des Etats-Unis à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 1,0984 dollar.

Hier à Paris

Hormis le Dax, les marchés européens ont terminé dans le vert alors que la situation continue de se dégrader au Proche-Orient. En août, les ventes du commerce de détail ont augmenté de 0,2% dans la zone euro. Côté valeurs, Ubisoft connaît un début de semaine volatil après sa flambée (+33%) de vendredi provoquée par une rumeur de presse à propos d'un possible rachat par ses 2 principaux actionnaires. Les valeurs du luxe ont brillé au sein du CAC 40. L'indice phare de la place parisienne a gagné 0,46% à 7576 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,28% à 4968 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance dans un contexte géopolitique toujours très tendu. Le baril de WTI a gagné 4% à 77,39 dollars alors que les investisseurs attendent la réplique israélienne à la récente attaque iranienne. Le rendement du 10 ans a lui dépassé 4%, son niveau le plus élevé depuis début août. Cette semaine sera notamment rythmée par l'inflation en septembre et les premiers résultats pour le troisième trimestre. Le Dow Jones a perdu 0,94% à 41954,24 points et le Nasdaq Composite a cédé 1,18% à 17923,90 points.