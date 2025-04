Rouge en vue en Europe après le rebond d'hier

(AOF) - Ayant rebondi hier après trois séances chaotiques, les Bourses européennes sont attendues en forte baisse dans le sillage du plongeon des places asiatiques. Wall Street a manqué hier son rebond faute de perspectives d'avancées commerciales. Washington a mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant hier une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total.Les taxes dites "réciproques", présentées la semaine dernière par le président américain sont appliquées depuis ce mercredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bluelinea

Bluelinea, spécialiste de la silver économie, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte nette de 1,27 millions d'euros contre une perte de 1,62 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda s'élève à 935000 euros, contre 279000 un an plus tôt. Le chiffre d'affaires atteint 9,44 millions d'euros, en croissance de 4%. Au premier trimestre 2025, il s'affiche à 2,79 millions, en hausse de 16%. Au 31 décembre 2024, Bluelinea disposait de 1 41 millions d'euros de fonds propres et d'une trésorerie de 579 000 euros pour 4,30 millions d'euros de dettes financières, dont 67% à moins d'un an.

Don’t Nod

Don’t Nod annonce que dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l'emploi, 59 suppressions de poste sont programmées à terme. L’éditeur de jeu vidéo précise que 12 départs non remplacés sont déjà intervenus. Le groupe rappelle que la réduction des charges opérationnelles devrait être de l'ordre de 5 millions d’euros en année pleine, tout en préservant 5 millions d’euros de coûts externes non engagés à la suite de la rationalisation du nombre de lignes de production en France.

Poxel

Poxel annonce que l’approbation de l'Agence des produits Pharmaceutiques et des Dispositifs Médicaux (PMDA) au Japon, permet désormais la prescription de Twymeeg (Imeglimine) aux patients atteints de diabète de type 2 et souffrant d’une insuffisance rénale modérée à sévère, sur la base des résultats de l’étude de phase IV Twinkle. la biotech précise que son partenaire Sumitomo Pharma "débutera immédiatement la promotion de l’utilisation du produit dans cette nouvelle population de patients".

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat " majeur ", c'est-à-dire représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, auprès de Blue Point Number One, une co-entreprise entre CF Industries, Jera et Mitsui & CO, pour le projet BluePoint Number One ATR à Donaldsonville aux Etats-Unis. Ce projet vise à créer la plus grande usine d'ammoniac bas-carbone au monde, avec une capacité d'environ 1,4 million de tonnes par an. Ce contrat sera inclus dans le carnet de commandes du segment Livraison de projet du deuxième trimestre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis les stocks de grossistes en février sont attendus à 16h00 avant l évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

L'euro progresse de 0,88% à 1,1055 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont rebondi après trois séances de forte baisse provoquées par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Les investisseurs ont salué aujourd'hui les négociations entre le Japon et Washington pour s'entendre sur un assouplissement des droits de douane sur les produits japonais. Le secteur automobile continue à susciter l’inquiétude : Stellantis, et Renault figurent parmi les plus fortes baisses des indices. Le CAC 40 a gagné 2,50% à 7100,42 points après avoir chuté de près de 12% entre jeudi et lundi. L'EuroStoxx50 a progressé de 2,52% à 4773,65 points.

Hier à Wall Street

Wall Street, qui restait sur trois séances consécutives de chute sans précédent depuis le Covid, a connu un net rebond à la mi-séance. Mais les marchés actions américains ont fini par terminer une nouvelle fois en zone rouge sur fond d'inquiétudes persistantes sur les droits de douane. Washington a mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant hier une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total. Levi Strauss a reculé malgré une prestation trimestrielle solide. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 37645 points et le Nasdaq de 2,15% à 15267 points.