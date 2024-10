Rouge en vue à Wall Street : nouvelle vague de résultats

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge alors que la saison des résultats est repartie de plus belle. 3M, General Motors et Verizon figurent notamment parmi les publications du jour avec plus ou moins de bonheur. Après sa forte hausse de lundi, le rendement du 10 ans américain se tasse de 2 points de base à 4,187%. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,49% et 0,62%. Dans le même temps, les cours du pétrole et de l'once d'or continuent de progresser.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en ordre dispersé cette première séance de la semaine. Cette séance sans résultat notable, ni statistique d’importance a été marquée par la hausse des taux longs américains. Le taux à dix ans a progressé en raison des craintes sur l'inflation. Côté valeurs, Boeing a affiché la plus forte hausse du Dow Jones. Le constructeur aéronautique a soumis une nouvelle offre de revalorisation salariale au syndicat IAM qui représente 33 000 salariés. Le Dow Jones a perdu 0,80% à 42 931,60 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,27% à 18 540 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond en octobre sera connu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

3M

Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu'attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net au titre des activités poursuivies de 1,372 milliard de dollars contre une perte de 2,53 milliards de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,98 dollar là où le marché anticipait 1,90 dollar. Les ventes ajustées ont augmenté de 1,5% à 6,07 milliards de dollars contre un consensus de 6,06 milliards de dollars. Elles ont progressé de 1% en organique.

GE Aerospace

Au troisième trimestre, les revenus de GE Aerospace ont augmenté de 6% à 9,84 milliards de dollars. Le bénéfice net par action ressort à 1,15 dollar soit une hausse de 25% sur un an. Côté perspectives, le groupe a révise à la hausse ses perspectives pour l'année 2024. Il table désormais sur un bénéfice opérationnel entre 6,7 et 6,9 milliards de dollars contre précédemment de 6,5 à 6,8 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 4,20 et 4,35 dollars contre une estimation antérieure entre 3,95 à 4,20 dollars.

General Motors

General Motors est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du troisième trimestre. Le constructeur américain a pourtant relevé ses objectifs annuels : il attend un Ebit ajusté entre 14 et 15 milliards de dollars contre de 13 à 15 milliards précédemment, et un flux de trésorerie disponible ajusté pour sa branche auto entre 12,5 et 13,5 milliards contre de 9,5 à 11,5 milliards précédemment. GM affiche cependant une perte de 137 millions de dollars en Chine contre un bénéfice de 192 millions l'an dernier.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a dégagé un chiffre d'affaires net de 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 16,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Son bénéfice net sur ce trimestre s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, soit 6,80 dollars par action contre 1,7 milliard de dollars, soit 6,73 dollars par action, il y a un an. Le flux de trésorerie disponible était de 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

Philip Morris

Au troisième trimestre, les revenus de Philip Morris ressortent à 9,9 milliards de dollars, soit une hausse de 11,6% en organique sur un an. Sur cette période, la marge brute ressort à 6,5 milliards de dollars, soit une progression de 13% en organique sur un an. Le résultat d'exploitation a augmenté de 13,8% en organique pour s'élever à 3,7 milliards de dollars. Le cigarettier a relevé ses prévisions pour 2024. Il visé désormais un bénéfice par action dilué entre 6,20 et 6,26 dollars contre une estimation précédente entre 5,89 et 6,01 dollars.

Verizon

Verizon est attendu en baisse à Wall Street alors que l’opérateur de télécommunication a fait part de revenus très légèrement en-dessous des attentes au troisième trimestre : 33,3 milliards de dollars contre 33,4 milliards visés. La firme américaine a accusé un recul de 8,1% de ses ventes de téléphones et d'équipements mobiles. Ses recettes émanant des abonnements et des services ont crû de 1,7%. Au cours de cette période, le bénéfice net a fléchi de 30% à 3,31 milliards de dollars, soit 78 cents par action, contre 1,13 dollar par action, un an plus tôt.