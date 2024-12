Rouge clair en vue à Wall Street

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain gagne 2,2 points de base à 4,604%. Le dollar se replie car la hausse des taux longs est plus importante en Europe. Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial plus important que prévu et les stocks de pétrole sont à suivre. A 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite reculent de respectivement 0,41% et 0,45%. Comme il est de tradition en cette période de l’année, les volumes devraient être faibles.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre en dépit du repli des taux longs. Le rendement du 10 ans américain, qui a récemment nettement progressé à la suite du " pivot hawkish " de la Fed, a reculé à 4,589 points. Parmi les valeurs technologiques, Apple a obtenu le soutien du bureau d’études, Wedbush, qui a relevé son objectif de cours à 535 dollars. La firme à la pomme s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 43325,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 20020,36 points. Les volumes sont très faibles.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 102,9 milliards de dollars en novembre, un montant supérieur au consensus de 101,3 milliards de dollars et à celui d’octobre 98,3 milliards de dollars.

Les évolutions hebdomadaires des stocks de gaz et de pétrole seront dévoilées à respectivement 16h30 et 17 heures.

Les valeurs à suivre

BioNTech

BioNTech est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un compromis avec l’université de Pennsylvanie (Penn) dans un litige qui les opposait depuis l’été dernier. L'établissement poursuit le groupe depuis le mois d’août, l’accusant la société d'avoir sous-payé les redevances pour les brevets couvrant la technologie utilisée dans ses vaccins anti-Covid 19. BioNtech pourrait payer jusqu'à 467 millions de dollars à Penn, dont 400 millions de dollars de redevances pour les années civiles 2020-2023.

Outlook Therapeutics

Outlook Therapeutics est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats annuels. La biotech américaine a déclaré une perte nette de 75,4 millions de dollars, soit 4,06 dollars par action de base et diluée, contre 59,0 millions de dollars, pour l'exercice précédent. Au 30 septembre 2024, Outlook Therapeutics disposait de 14,9 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie. La biotech développe le Lytenava, approuvé pour le traitement de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge).

UnitedHealth

Le groupe américain d'assurance-santé UnitedHealth et Amedisys ont accepté de reporter la date butoir leur fusion, selon un document déposé auprès de la SEC. Initialement prévu pour décembre 2024, l'accord a été retardé en raison de difficultés juridiques, notamment une action intentée par le ministère américain de la justice (DOJ). UnitedHealth avait proposé 3,6 milliards de dollars pour s'emparer d'Amedisys.