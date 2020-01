Rouen : l'usine de papier UPM bloquée par les salariés avant une procédure d'information-consultation

Les salariés demandent un report de cette procédure, qui doit conduire à une reprise ou une fermeture du site, "pour laisser du temps à tous les repreneurs intéressés" de se faire connaître et pour permettre à la commission industrielle qui a été nommée de faire des propositions pour le site.

Une usine de papier (illustration). ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Pour demander le report d'une procédure permettant une reprise ou une fermeture du site, les salariés de l'usine du géant finlandais du papier UPM de Chapelle-Darblay, dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) ont bloqué les lieux lundi 13 janvier. "Les accès au site sont bloqués par une partie des personnels, les ateliers sont à l'arrêt depuis ce matin", a indiqué à l'AFP la direction du site.

"C'est une action symbolique. On ne veut pas laisser UPM dérouler son calendrier. Nous demandons un report de l'ouverture de la procédure d'information-consultation ", a fait savoir Julien Sénécal, secrétaire CGT du Comité social et économique (CSE). La CGT demande un report "pour laisser du temps à tous les repreneurs intéressés mais surtout à la commission industrielle, mise en place le 7 janvier sous l'égide de la préfecture, de pouvoir faire émerger un projet XXL sur notre site de 33 ha", a dit M. Sénécal. Selon le syndicaliste, il y aurait à ce stade "six offres de reprise non engageante, notamment une de la part du groupe VPK Packaging".

Pas d'offre ferme de reprise

En septembre, UPM avait annoncé la mise en vente de son usine de papier journal. "La date du CSE pour l'ouverture d'une procédure information-consultation en vue d'une éventuelle fermeture n'est pas encore connue. La convocation se fera dans les jours prochains", a indiqué la direction, évoquant " plusieurs marques d'intérêt mais pas d'offre ferme de reprise ". "Les partenaires sociaux ont demandé un décalage de ce processus auquel UPM n'a pas donné suite. L'entreprise va continuer à étudier les offres de reprises durant la procédure d'information-consultation pour une éventuelle fermeture du site", selon cette même source.

Le site, qui emploie 236 personnes , exploite une machine à papier pour une capacité annuelle de 240.000 tonnes.