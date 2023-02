Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co: vers une OPAS de la part de Concordia information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co fait part de l'intention de son premier actionnaire Concordia, holding de la famille Rothschild, de déposer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) au prix de 48 euros par action, dividendes attachés, et de demander un retrait obligatoire.



La société financière entend proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 25 mai, le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. Il serait mis en paiement le 31 mai avec une date de détachement le 29 mai.



En outre, sous réserve de l'avis favorable de son conseil de surveillance, Rothschild & Co proposerait à cette assemblée générale, une distribution exceptionnelle de huit euros par action qui serait versée uniquement si Concordia dépose cette offre.



Le conseil de surveillance a constitué un comité ad hoc et a désigné Finexsi en qualité d'expert indépendant, chargé de rédiger un rapport comprenant un avis sur les modalités financières de l'OPAS et de donner un avis sur la distribution exceptionnelle.





Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris +16.27%