Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co : V. Weill entre au conseil de surveillance Cercle Finance • 26/05/2020 à 18:24









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce qu'à la suite de la dernière assemblée générale annuelle, Angelika Gifford a démissionné du conseil de surveillance en raison de ses autres engagements, et a été remplacée par Véronique Weill. 'Véronique Weill a passé plus de 20 ans au sein de J.P. Morgan, occupant notamment les postes de responsable mondiale des opérations et des activités de marché pour la banque d'affaires et de responsable mondiale de l'informatique et des opérations pour la gestion d'actifs et la clientèle privée', explique le groupe.

Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris -0.82%