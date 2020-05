Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild&Co-Revenus au T1 de €416,4 mlns, en baisse de 6% Reuters • 12/05/2020 à 18:05









12 mai (Reuters) - Rothschild & Co ROTH.PA a publié mardi les résultats trimestriels suivants: * REVENUS DU GROUPE AU T1 DE €416,4 MLNS CONTRE 443,9 L'AN DERNIER, SOIT UNE BAISSE DE 6% * RATIO DE SOLVABILITÉ DE 20% ET DES LIQUIDITÉS ÉLEVÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ROTH.PA

Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris +1.31%