Rothschild & Co : résultat semestriel net pdg multiplié par 5

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co publie un chiffre d'affaires de 1,35 milliard d'euros au titre du premier semestre 2021, soit une hausse de 61% par rapport à la même période un an plus tôt (838 ME).

Le résultat net - part du Groupe hors éléments exceptionnels ressort à 346 ME, contre 65 ME un an plus tôt.

Dans ces conditions, le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels s'établit à 4,78 euros, contre 0,88 euro au 1er semestre 2020.

'Si les restrictions réglementaires sont levées, nous aurons le plaisir de verser un dividende exceptionnel en octobre. Par ailleurs, grâce à la bonne performance de l'année, nous avons l'intention de lancer un programme de rachat d'actions d'un montant pouvant aller jusqu'à 70 millions d'euros, sous réserve d'approbation réglementaire', a commenté Alexandre de Rothschild, président exécutif.