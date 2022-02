Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co: résultat net pdg de 766 ME en 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 17:39









(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élevés à 2 925 millions d'euros en 2021 (1 799 millions d'euros en 2020), en hausse de 63%.



L'activité de Conseil financier enregistre des revenus annuels en progression de 67% à 1 915 millions d'euros (1 146 millions d'euros en 2020).



Les revenus annuels de l'activité Banque privée et gestion d'actifs sont en hausse de 19% à 593 millions d'euros (499 millions d'euros en 2020) et le Merchant Banking affiche des revenus annuels en hausse de 169% à 398 millions d'euros (148 millions d'euros en 2020)



Le résultat net part du Groupe ressort en hausse de 343% à 766 millions d'euros (173 millions d'euros en 2020) et le Bénéfice net par action (BPA) progresse de 347% à 10,59 euros (2,37 euros en 2020).





Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris -0.99%