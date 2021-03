Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co : résultat net pdg de 161 ME en 2020 Cercle Finance • 09/03/2021 à 18:10









(CercleFinance.com) - Les revenus se sont élevés à 1 799 millions d'euros en 2020 (contre 1 872 millions d'euros en 2019), en baisse de 73 millions d'euros (- 4%). ' Cette variation est essentiellement imputable à l'activité de Merchant Banking dont les revenus ont diminué de 49 millions d'euros '. Le résultat net - part du Groupe hors éléments exceptionnels ressort à 173 millions d'euros (2019 : 233 millions d'euros). Le résultat net - part du Groupe est de 161 millions d'euros en 2020 (243 millions d'euros en 2019). Le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels est de 2,37 E (2019 : 3,24 E) et le BPA y compris éléments exceptionnels est de 2,20 E (2019 : 3,38 E).

Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris +0.17%