Rothschild&Co: recrute une conseillère en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 17:26

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce le recrutement de Naina Lal Kidwai en tant que conseillère principale (Senior Adviser) et membre du conseil d'administration de Rothschild & Co India.



La nouvelle venue conseillera Rothschild & Co sur ses ambitions stratégiques, en mettant l'accent sur l'aide à la croissance dans la région.



Naina Lal Kidwai apporte une vaste expérience de l'industrie, tant dans la région qu'à l'échelle mondiale.



Elle dispose d'une connaissance approfondie de l'environnement du marché indien, pour avoir précédemment travaillé comme présidente de HSBC India et directrice exécutive du conseil d'administration de HSBC Asia Pacific, vice-présidente et responsable de la banque d'investissement chez JM Morgan Stanley, et présidente de la Fédération des Chambres de commerce et d'industrie indiennes.