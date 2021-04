Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co : rachat d'un bloc d'actions par la famille Cercle Finance • 26/04/2021 à 08:22









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co Concordia, société holding de la famille Rothschild, fait part d'un accord pour l'acquisition d'un bloc d'actions auprès du Groupe Jardine Matheson représentant 1,76% du capital de Rothschild & Co. L'acquisition sera réalisée après le paiement du dividende 2020, pour un prix de 29,30 euros par action ex-dividende. Sa réalisation est conditionnée notamment à une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer une offre publique sur Rothschild & Co. En parallèle de cette opération, Rothschild & Co Concordia a été informée que le Groupe Jardine Matheson est convenu de vendre environ 1% du capital de Rothschild & Co, selon les mêmes conditions financières, au Groupe Industriel Marcel Dassault.

