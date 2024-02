Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rothschild & Co: ouverture d'un nouveau bureau à Riyad information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Riyad, situé dans le quartier financier du roi Abdallah, dans le cadre de son expansion stratégique en Arabie Saoudite, renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient.



Ce nouveau bureau doit permettre à l'établissement de fournir une gamme complète de services de conseil, y compris des fusions et acquisitions, des conseils et des restructurations de dette et des solutions pour les marchés boursiers.



Le nouveau bureau de Riyad sera dirigé par Nasser Al Issa, responsable de l'Arabie saoudite, ainsi qu'une équipe de banquiers experts 'apportant une vaste expérience et des connaissances à la région'.





