Rothschild & Co: nouveau président du conseil début 2023

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce que David de Rothschild deviendra président honoraire du conseil de surveillance à compter du 1er janvier 2023, tout en restant membre du conseil de surveillance du groupe de services financiers.



Marc-Olivier Laurent, précédemment vice-président du conseil de surveillance et étroitement associé au développement du groupe pendant près de trois décennies, lui succèdera en tant que président du conseil de surveillance.



'Cette évolution est une suite naturelle pour notre groupe, depuis la transition qui a débuté en 2018 lorsque je suis devenu président du conseil de surveillance et qu'Alexandre est devenu président exécutif du groupe', explique David de Rothschild.





Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris 0.00%