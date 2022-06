Rothschild & Co: nomination d'un responsable du Canada information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 14:22

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce qu'Alex Graham a rejoint son activité de conseil mondial en tant que managing director et responsable du Canada, pour conforter l'expansion de ses capacités et de sa présence en Amérique du Nord.



Alex Graham apporte plus de trois décennies d'expérience en banque d'investissement à Rothschild & Co, où il aidera à gérer et à développer les relations de l'entreprise avec les clients du marché canadien.



Il travaillait précédemment chez RBC Capital Markets où, ces dix dernières années, il a dirigé la banque d'investissement TMT au Canada, puis en Europe. Auparavant, il a occupé des fonctions chez Morgan Stanley au Canada et a travaillé pour Citigroup à New York.