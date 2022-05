Rothschild & Co: hausse de 7% des revenus au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 18:09

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co publie des revenus totaux non-IFRS de 684 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 7% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse de 5% dans le Conseil financier (413.5 ME) et de 27% dans la Banque Privée et Gestion d'actifs (170.1 ME). En revanche, elle recule de 8% dans le Merchant Banking (95.5 ME) et de 2% dans les autres métiers et fonctions centrales.



Nos trois métiers affichent de solides performances, malgré des niveaux d'incertitude croissants liés à l'environnement macroéconomique actuel. Les stratégies claires à long terme de chaque métier nous permettent d'être optimistes quant à une performance solide au cours de l'année 2022, mais sous réserve de l'évolution des événements géopolitiques et de l'évolution des conditions du marché au cours de l'année, note la banque.