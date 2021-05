Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co : hausse de 53% des revenus trimestriels Cercle Finance • 11/05/2021 à 18:22









(CercleFinance.com) - Les revenus trimestriels sont en hausse de 53% à 636,2 ME. Les revenus du Conseil financier ressortent en hausse de 47% à 394,9 millions d'euros au 1er trimestre 2021 (1er trimestre 2020 : 269,1 millions d'euros). Dans la Banque privée et gestion d'actifs, les actifs sous gestion sont en hausse de 7% à 83,6 milliards d'euros (31 décembre 2020 : 78,1 milliards d'euros). Les revenus s'inscrivent en hausse de 3% à 134,3 millions d'euros (1er trimestre 2020 : 130,8 millions d'euros). Dans l'activité Capital-investissement et dette privée (Merchant Banking) les revenus trimestriels sont en hausse de 400% à 103,4 millions d'euros (1er trimestre 2020 : 20,7 millions d'euros). ' Nos trois métiers, qui ont enregistré des performances records au premier trimestre, continuent d'être portés par l'environnement macroéconomique actuel ' indique la direction.

Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris +5.21%