Rothschild & Co: date fixée pour le 11 octobre information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 13:55

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Rothschild & Co interviendra le 11 octobre, au prix net de tout frais de 38,60 euros par action, et portera sur un maximum de 4.151.098 actions, soit au plus 5,37% du capital et 3,53% des droits de vote de la société.



Pour rappel, à l'issue de son OPAS clôturée le 8 septembre, Rothschild & Co Concordia détenait, directement et de concert, 88,74% du capital et 91,25% des droits de vote. La suspension de cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.