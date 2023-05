Rothschild & Co: création d'un private markets group information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 11:40

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce la création, au sein de son métier de banque privée et gestion d'actifs, d'un 'Private Markets Group', qui aura pour mission de développer une offre complète et cohérente d'actifs privés à destination des clients de la banque privée.



L'équipe identifiera et générera des opportunités d'investissement pour les clients dans le private equity, la dette privée, les infrastructures et l'immobilier, et cherchera à créer un accès adapté à chaque client.



Elle sera dirigée par Jessica Sellam, et rattachée à François Pérol, managing partner. Jessica Sellam a rejoint la banque privée de Rothschild & Co en 2006, où elle dirigeait les équipes private markets et business development pour la France, la Belgique et Monaco.