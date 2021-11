Rothschild & Co : collecte de 4,3 milliards d’euros depuis le début de l'année

(AOF) - La collecte nette des activités de banque privée et de gestion d’actifs de Rothschild & Co pour les neuf premiers mois de 2021 s'est élevée à 4,3 milliards d’euros, dont une collecte nette de 4,8 milliards d’euros en Banque privée et 0,5 milliard d’euros en gestion d'actifs en Europe et une décollecte nette de 1 milliard d’euros au sein de l'activité de gestion d'actifs aux Etats-Unis (AM US).

En tenant compte de la collecte nette, de l'effet marché et de l'acquisition de la banque Pâris Bertrand, les actifs sous gestion de WAM Europe - qui regroupe la banque privée et la gestion d'actifs dans cette région - sont passés depuis le début de l'année de 69,9 milliards d'euros à 87 milliards d'euros au 30 septembre 2021, soit une hausse de 24%. En outre, en incluant les actifs provenant des clients de la Banque privée investis dans des produits de Rothschild & Co Asset Management (6,1 milliards d'euros), les actifs sous gestion totaux s'élèvent à 93,1 milliards d'euros.

Les encours sous gestion d'AM US ont augmenté de 1% depuis le début de l'année, passant de 8,2 milliards d'euros à 8,3 milliards d'euros au 30 septembre.

Les revenus des ces métiers se sont élevés à 151 millions d'euros au troisième, en hausse de 29%. Les revenus sur neuf mois ont atteint 425 millions d'euros, en hausse de 15%, tiré par un fort niveau de commissions de gestion en lien avec la croissance des actifs sous gestion.