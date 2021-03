Rothschild & Co : collecte de 0,7 milliard d'euros pour la Banque privée et gestion d'actifs

(AOF) - En 2020, la division Banque privée et gestion d'actifs de Rothschild & Co a enregistré une collecte nette de 0,7 milliard d'euros. Ce flux positif reflète une collecte nette de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 16% en Banque privée. En revanche, la gestion d'actifs a enregistré une décollecte de 1,8 milliard d'euros en Amérique du Nord (AM US) et de 0,4 milliard d'euros en Europe.

AM US a enregistré des sorties nettes de capitaux de 1,8 milliard d'euros, principalement à la suite du départ de l'équipe couvrant l'activité multi-employeurs de régimes à prestations définies et à sa philosophie d'investissement orientée sur la valeur, qui s'est avérée difficile dans l'environnement actuel. Cependant, cette activité a remporté un important mandat de sous-conseiller, avec Transamerica AM, un nouveau partenaire de distribution, pour environ 2,1 milliards de dollars, qui a démarré en décembre 2020.

La définition des actifs sous gestion a été revue pour mieux aligner les définitions existantes au sein du groupe. Cela s'est traduit par une augmentation nette des encours de 1,7 milliard d'euros. En incluant cette modification, ils ont progressé de 3% à 78,1 milliards au 31 décembre 2020.

Les revenus de 2020 sont restés globalement stables, à 499 millions d'euros (497 millions d'euros en 2019). Toutefois, les revenus de la Banque privée ont augmenté de 4% à 402 millions d'euros (2019 : 386 millions d'euros), tandis que ceux de la gestion d'actifs ont diminué de 13% (14 millions d'euros), dont 10 millions d'euros liés à son activité américaine.

Le résultat d'exploitation 2020 était en hausse de 2% à 74 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 14,9%, en amélioration de 0,1 point.

S'agissant des perspectives de l'activité Banque privée et gestion d'actifs, après une performance solide en 2020, Rothschild & Co anticipe toujours l'impact négatif lié à la faiblesse actuelle des taux d'intérêt. " La collecte de la Banque privée continue à résister mais les niveaux actuels seront difficiles à maintenir, compte tenu des restrictions imposées par la Covid-19 ", a prévenu le groupe financier.