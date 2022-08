Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co: baisse de 28% du BPA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co publie au titre des six premiers mois de l'année, un résultat net part du groupe en baisse de 28% à 249 millions d'euros, soit un BPA de 3,43 euros, malgré des revenus en hausse de 2% à près de 1,38 milliard d'euros.



Par métier, l'établissement financier a vu ses revenus semestriels augmenter de 3% en conseil financier et de 23% en banque privée et gestion d'actifs, malgré la baisse des marchés, mais baisser de 20% en merchant banking.



'La dynamique positive observée au premier semestre se poursuivra pour le reste de l'année 2022, sous réserve de l'évolution du contexte géopolitique et des conditions de marché', estime son président exécutif Alexandre de Rothschild.





