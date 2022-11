Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rothschild & Co: arrivée de l'ex-président de Rio Tinto information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 11:18

(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce l'arrivée de Simon Thompson en tant que senior adviser, à compter du 1er décembre. Il conseillera les clients de la division global advisory, en se concentrant sur les activités global mining & natural resources et investor advisory.



Basé au Royaume-Uni, Simon Thompson apporte 40 ans d'expérience dans les affaires internationales et la banque d'investissement, plus récemment en tant que président du géant minier Rio Tinto et auparavant en tant que président de 3i Group et Tullow Oil.