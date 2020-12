Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rothschild & Co : acquisition de la Banque Pâris Bertrand Cercle Finance • 16/12/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Rothschild & Co annonce que sa filiale suisse de banque privée a conclu un accord portant sur l'acquisition de la Banque Pâris Bertrand, opération qui devrait être finalisée au premier semestre 2021, sous réserve des conditions habituelles. La Banque Pâris Bertrand, dont le siège est en Suisse, est présente à Genève et au Luxembourg. Sa clientèle se compose de familles fortunées, de family offices et d'investisseurs institutionnels suisses, mais aussi issus d'autres pays européens. L'acquisition entraînera une baisse d'environ 1% du ratio CET 1 de Rothschild & Co qui passerait de 19,6% à 18,6% (base pro forma au 30 juin 2020). Les parties ont convenu de ne pas divulguer les conditions financières de la transaction.

Valeurs associées ROTHSCHILD & CO Euronext Paris -1.69%