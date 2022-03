Rothschild & Co : 4,1 milliards d’euros de collecte en Banque privée et de gestion d'actifs

(AOF) - Les activités de Banque privée et de gestion d'actifs de Rothschild & Co ont collecté 4,1 milliards d’euros en 2021, dont 4,3 milliards d’euros au titre de la Banque privée et 0,8 milliard d’euros au titre de la gestion d'actifs européenne, partiellement minorée par des sorties nettes de 1 milliard d’euros au sein de la gestion d'actifs américaine. L'acquisition de la Banque Pâris Bertrand a été finalisée en juillet, la fusion juridique entre les deux entités suisses (Rothschild & Co Bank AG et Banque Pâris Bertrand) a été mise en place en octobre 2021.

En tenant compte de cette acquisition, de la collecte nette et de l'effet marché (9,3 milliards d'euros), les actifs sous gestion de WAM Europe ont augmenté de 26% à 95 milliards d'euros fin 2021.

Les actifs sous gestion aux Etats-Unis ont augmenté de 9%, passant de 8,2 milliards d'euros à 8,9 milliards d'euros fin 2021.

Les revenus de l'année 2021 ont atteint un niveau record à 593 millions d'euros en hausse de 19. La croissance a été tirée par la hausse des commissions de 22% à 511 millions d'euros, directement en lien avec l'augmentation progressive des actifs ainsi qu'à des commissions de surperformance. Les commissions représentent 86% des revenus.

Concernant les perspectives de l'activité de Banque privée et gestion d'actifs, celles-ci " demeurent raisonnablement positives pour un niveau élevé de collecte grâce à notre solide pipeline de nouveaux clients et aux développements réalisés en 2021 ".

Cependant, Rothschild & Co anticipe des conditions de marchés plus difficiles, car les mois à venir seront marqués par des incertitudes géopolitiques importantes et croissantes, ainsi qu'à l'impact des différentes mesures prises par les banques centrales pour juguler l'inflation galopante. Le groupe prévoit cependant de poursuivre ses investissements dans l'ensemble des bureaux européens et d'accélérer les recrutements de nouveaux banquiers privés.